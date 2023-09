Cruise Days 2023 – die Fotos zum Feuerwerk

Von: Sebastian Peters

Teilen

Zum neunten Mal fanden die Cruise Days in Hamburg statt. Das Feuerwerk am Samstagabend lockte wieder zahlreiche Schaulustige an den Hamburger Hafen. Neun Kreuzfahrtschiffe waren zeitgleich im Hamburger Hafen zu Gast.

1 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

2 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

3 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

4 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

5 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

6 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

7 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

8 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

9 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

10 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

11 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

12 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

13 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

14 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

15 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

16 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

17 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

18 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

19 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

20 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

21 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

22 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters

23 / 23 Die Cruise Days 2023 lockte mit dem Feuerwerk am Samstagabend wieder zahlreiche Menschen an den Hamburger Hafen © Sebastian Peters