1,59 Milliarden Euro: Hamburgs Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe

Von: Adriano D'Adamo

Nahaufnahme eines Schildes mit Bundesadler und Aufschrift „Statistisches Bundesamt“ im Eingangsbereich der Behörde. © Hannes P Albert/dpa

Hamburgs Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe belaufen sich auf 1,59 Milliarden Euro. Der Löwenanteil wurde für die Kindertagesbetreuung genutzt.

Hamburg – In Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe hat die Hansestadt Hamburg im letzten Jahr etwa 1,59 Milliarden Euro investiert. Dieser Betrag umfasst sowohl die Kita-Betreuung als auch finanzielle Unterstützung für Heime und Pflegefamilien. Laut der Mitteilung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein vom Montag, dem 4. Dezember, ist dies nur minimal mehr als im Jahr 2021. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt lediglich 0,3 Prozent.

In Hamburg wurde der Großteil des Budgets - 69 Prozent - für die Tagesbetreuung von Kindern, wie in Kitas, aufgewendet. Zusätzlich wurden 25 Prozent der Mittel für erzieherische Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt. Hierunter fallen beispielsweise die Betreuung in Heimen oder Pflegefamilien, Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Familienhilfe. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.