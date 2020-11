Hamburg: Neue Corona-Regel – Maskenpflicht im Büro

Der Hamburger Senat hat sich für eine erweiterte Maskenpflicht entschieden. Ab dem 1. Dezember 2020 müssen Arbeitgeber demnach auch im Büro Maske tragen.

Hamburg* – Auch am Arbeitsplatz muss künftig eine Mund-Nasen-Bedeckung in Hamburg getragen werden. Wer also nicht im Home Office arbeitet, der sollte seine Alltagsmaske am besten nicht zu Hause vergessen.

Wann darf die Maske abgenommen werden? Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung? Muss der Arbeitgeber die Maskenpflicht kontrollieren?