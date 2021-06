Explosion in Hamburg: Bilder zeigen abgesprengtes Dach - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Eine massive Explosion sorgt in Hamburg am frühen Montagmorgen für einen Großeinsatz. Ein Bürogebäude wurde durch eine Explosion buchstäblich gesprengt. Die Ursache ist noch unklar.

In Hamburg ereignete sich am frühen Montagmorgen eine Explosion (siehe Erstmeldung).

Das Dach eines Bürogebäudes wurde dabei weggesprengt. Eine Person ist schwerverletzt (siehe Update vom 31. Mai, 7.20 Uhr).

Die Ursache der Detonation ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei gehen in alle Richtungen (siehe Update vom 31. Mai, 16.15 Uhr).

Update vom 31. Mai 2021, 16.15 Uhr: Entwarnung in Hamburg: In den Trümmern des Gebäudes befindet sich keine weitere Person. Das berichtet der NDR. Ein Spürhund soll angeschlagen haben (siehe Update vom 31. Mai, 13.50). Dies habe sich jedoch als Fehler herausgestellt, wie durch einen zweiten Hund bestätigt wurde.

Bei der schweren Explosion, die sich gegen 4.30 Uhr ereignete, wurde eine Person schwer verletzt. Die Ursache der Explosion ist weiterhin unklar. Wie der NDR unter Berufung auf die Polizei berichtet, werde in alle Richtungen ermittelt. Der Vorfall am Montagmorgen führte unter anderem auch zu Verkehrsstörungen. Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung weiträumig ab. Betroffen waren eine U-Bahnlinie sowie eine viel befahrene Hauptstraße.

Explosion in Hamburg: Bilder zeigen abgesprengtes Dach - Einsatzkräfte melden Klopfgeräusche aus Ruine

Update vom 31. Mai 2021, 13.50 Uhr: Wurden bei der schweren Explosion in Hamburg doch mehr Menschen als zunächst angenommen verletzt? Nachdem die Identität der zunächst schwer verletzten Person offenbar noch immer nicht geklärt ist, (siehe Update von 10.55 Uhr), könnte sich nun offenbar noch eine weitere Person unter den Trümmern befinden. Wie der NDR berichtet, sollen Einsatzkräfte am Mittag Klopfgeräusche aus der Ruine vernommen haben. Auch ein Spürhund soll angeschlagen haben. Ob die Geräusche tatsächlich von einer verschütteten Person stammen könnten, ist bislang noch unklar.

Update vom 31. Mai 2021, 10.55 Uhr: Noch immer ist die Ursache für die Explosion in Hamburg unklar, offenbar ist auch die Identität des schwer verletzten Opfers noch nicht geklärt. Das berichtet ntv unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei. Demnach stehe die Ursachenforschung noch ganz am Anfang, es sei jedoch bereits bekannt, dass das Gebäude keinen Gasanschluss habe. Noch sei unklar, wann das stark zerstörte Gebäude für eine Begutachtung betreten werden könnte. Demnach werde der Zustand aktuell durch einen Statiker geprüft. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass das Gebäude teilweise abgerissen werden muss.

Explosion in Hamburg: Person aus Trümmern gerettet - Mann mit schweren Verletzungen in Klinik gebracht

Update vom 31. Mai, 8.10 Uhr: Die durch Rettungskräfte in eine Klinik gebrachte Person sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch am Fenster gestanden und habe auf sich aufmerksam gemacht. Das berichtet 24hamburg* unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Person sei umgehend mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden, sie sei bei der Explosion schwer am Oberkörper verletzt worden.

Update vom 31. Mai, 7.20 Uhr: Wie der NDR berichtet, sollen rund 100 Einsatzkräfte aktuell nach weiteren Verletzten suchen, auch einzelne Glutnester würden durch die Feuerwehr aktuell gelöscht werden. Die Ursache sei bislang noch unklar. Unklar sei auch, ob eine Gasleitung für die Explosion verantwortlich sein könnte. Wie das Portal weiter berichtet, sollen Anwohner die Druckwelle der Detonation gespürt haben, es habe sich angefühlt wie auf einem „Truppenübungsplatz“. Ein Mann sei bewusstlos aus den Trümmern gezogen und in eine Klinik gebracht worden.

Wie 24hamburg* unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr berichtet, soll das Gebäude jedoch über keinen Gasanschluss verfügen.

Explosion in Hamburg: Bürogebäude stürzt offenbar ein - Bilder zeigen abgesprengtes Dach

Erstmeldung: Hamburg - In Hamburg-Barmbek hat sich am frühen Montagmorgen eine gewaltige Explosion ereignet. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der dpa erklärte, sei die Ursache für die Explosion in der Hamburger Straße noch unklar. Wie Bilder zeigen ist das betroffene Gebäude, in dem verschiedene Gewerbe Büroräume nutzen, stark beschädigt. Durch die Explosion wurde ein Teil des Dachs weggesprengt. Trümmerteile sollen über das Areal verstreut liegen.

Hamburg: Explosion sprengt Dach weg - Bilder zeigen massives Ausmaß der Zerstörung

Eine Person sei durch die Detonation verletzt worden. Wie der NDR berichtet, sei ein Mann in eine Klinik gebracht worden. Demnach soll sich die Explosion gegen 4.30 Uhr am frühen Morgen ereignet haben. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, soll ein Teil des Gebäudes sogar eingestürzt sein.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Montagmorgen noch an, die betroffene Straße war voll gesperrt.

