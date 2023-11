Ausnahmezustand am Flughafen Hamburg: Reisende berichten von „beängstigenden“ Momenten

Von: Jennifer Lanzinger

Seit Samstagabend befindet sich der Flughafen Hamburg im Ausnahmezustand. Ein Mann stürmte mit seinem Wagen das Vorfeld. Reisende erlebten die Szenen hautnah mit.

Hamburg - Ein bewaffneter Geiselnehmer ist am Samstagabend mit seinem Auto auf den Hamburger Airport vorgedrungen. In seiner Gewalt hat der Mann seine vierjährige Tochter. Nach Polizeiangaben sei ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund. Erste Details über den Täter sind mittlerweile bekannt. Auch der Flugbetrieb bleibt wegen der Geiselnahme auf dem Vorfeld bis auf unbestimmte Zeit eingestellt. Das teilte der Flughafen am frühen Sonntagmorgen mit. Zahlreiche Reisende erlebten den Horror am Samstagabend mit.

Hamburg: Ausnahmezustand am Flughafen - Mann stürmt Vorfeld mit Tochter im Wagen

So hatte der Geiselnehmer bei seiner Fahrt auf das Vorfeld zunächst in die Luft geschossen, dabei Brandflaschen aus dem Wagen geworfen. Diese hätten auf dem Vorfeld Feuer ausgelöst. Mit im Auto befand sich laut Polizei die vierjährige Tochter des Mannes. Er stoppte unter einer Maschine von Turkish Airlines, die sofort evakuiert wurde. Auch aus allen anderen Maschinen wurden die Passagiere und Passagierinnen nach und nach in Sicherheit gebracht, das Terminal wurde gesperrt. Tausende Menschen waren betroffen.

Polizeifahrzeuge und Krankenwagen stehen am Flughafen. © Jonas Walzberg/dpa

Eine junge Frau, die am Samstagabend nach Mallorca fliegen wollte, sagte der Deutschen Presse-Agentur: Sie habe ein Feuer gesehen und erst gedacht, das werde schnell wieder gelöscht. Dann habe sie gehört, es gebe einen Amoklauf, das sei schon gruselig gewesen. Eine andere Frau, die ebenfalls nach Mallorca fliegen wollte, sagte, sie habe nur ihre Handtasche mitnehmen dürfen, als das Flugzeug geräumt wurde. Alle hätten sich dabei ruhig verhalten, aber es sei auch beängstigend gewesen, weil man nicht wusste, was los war.

Hamburg: Reisende aus Flugzeug gebracht - Flugbetrieb weiter eingestellt

Eine Passagierin schilderte, dass sie beim Einsteigen gesehen habe, dass es auf dem Vorfeld brannte. Zwei Minuten vor dem geplanten Start sei dann die Durchsage gekommen: „Verlassen Sie bitte ruhig das Flugzeug“. Dann hieß es plötzlich, alle sollten sich jetzt beeilen.

Auch Stunden nach Beginn des Einsatzes bleibt der Hamburger Airport auf unbestimmte Zeit im Ausnahmezustand, der Flugbetrieb sei eingestellt. Wie der Flughafen am frühen Sonntagmorgen mitteilte, komme es zu Flugstreichungen und Verzögerungen über den gesamten Tag. Die Polizei bittet Fluggäste, vorerst nicht zum Flughafen anzureisen.