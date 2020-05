Zwei Messer-Attacken vor Bäckerei in sechs Stunden - Journalist stellt Angreifer

Im Hamburger Stadtteil Eilbek ereignete sich am Freitagmorgen gegen 9:48 Uhr eine schreckliche Bluttat. Vor der Alster Bäckerei in der Lübecker Straße wurde ein 17-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nur sechs Stunden später kam es erneut zur Messer-Attacke.

Hamburg - Bereits am Freitag ging es heiß her in Hamburg-Eilbek. Ein Mann wurde beim Bäcker niedergestochen. Die Polizei Hamburg fahndete nach dem Täter und nahm einen falschen Verdächtigen fest. Für die Hamburger Ordnungshüter gab es keine Ruhepause. Schon am Freitagnachmittag kam es zur nächsten Messerattacke in der Nähe des U-Bahnhofs Wartenau. Ein Reporter stellte den Mann zur Rede, dieser konnte aber fliehen - die Polizei nahm über Telefon verbunden die Verfolgung auf. Die Polizei Hamburg nahm den Mann schließlich fest, berichtet 24hamburg.de*.

