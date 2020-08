Mysteriöser Unfall: Gründerin der Restaurant-Kette „asiahung“ stirbt in Tesla Model X

Die Gründerin der Restaurant-Kette „asiahung“ ist in Hamburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr sie mit einem Tesla gegen einen Baum.

Hamburg – Es ist ein Unfall, der viele Fragen aufwirft: Um 7 Uhr morgens ist Thi Thanh Xuan Pham mit ihrem weißen Tesla Model X 100D in Hamburg auf der Poppenbüttler Hauptstraße in Richtung an der Alsterschleife unterwegs. Plötzlich kommt die 48-jährige Gründerin der Restaurant-Kette „asiahung“ jedoch nach links von der Straße ab und prallt gegen einen Baum.* Dabei erleidet die Mutter dreier Kinder offenbar schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen bringt Thi Thanh Xuan Pham in ein Krankenhaus – doch dort kann man ihr nicht mehr helfen. Die Unternehmerin erliegt laut Polizei ihren schweren Verletzungen.

Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen? In dem Straßenabschnitt, in dem sich der Crash ereignete, sind maximal 50 km/h erlaubt. War Thi Thanh Xuan Pham vielleicht abgelenkt? Hatte die Unternehmerin gesundheitliche Probleme? War vielleicht der Autopilot des Tesla eingeschaltet? All dies sei Gegenstand der Untersuchungen, wie Polizeisprecher Holger Vehren auf Nachfrage von 24auto.de erklärt. Fest steht: Die Airbags des Tesla haben ausgelöst. Doch auch, ob die Unternehmerin angeschnallt war, werde derzeit noch ermittelt. „Es wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen", so der Polizeisprecher. Wie lange die Ermittlungen dauern, sei aktuell noch unklar.