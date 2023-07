Riesen-Störung bei Vodafone: 35.000 Kunden ohne Fernsehen, Internet und Telefon

Von: Julia Volkenand

Teilen

Nachdem es am Samstagabend zu einer Störung im Vodafone-Netz in Norddeutschland gekommen war, wurde das Problem am frühen Sonntagmorgen behoben.

Update, 9. Juli, 07:45 Uhr: Die Vodafone-Störung von Fernsehen, Internet und Telefon in Norddeutschland wurde am Sonntagmorgen (9. Juli) behoben. Wie das Unternehmen gegen 7:43 Uhr am Morgen auf seiner Webseite bekannt gab, sei die Störung behoben und es stünden wieder alle Anschlüsse zur Verfügung.

Update, 8. Juli, 21.30 Uhr: Rund 35.000 Vodafone-Kunden in Norddeutschland sind laut Angaben des Mobilfunkanbieters am Samstag von einer Netzstörung betroffen. Ausgefallen seien Internet, Telefonie und Fernsehen über das Kabelnetz, sagte ein Sprecher am Samstagabend. Betroffen seien Hamburg und Lübeck sowie angrenzende Ortschaften.

Die Störung besteht den Angaben zufolge seit etwa 16.00 Uhr. Wie lange sie noch dauern wird, konnte der Sprecher noch nicht abschätzen. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Beseitigung. Ursache sei eine defekte Stromversorgung an einem Technikstandort in Hamburg, sagte der Sprecher.

Ursprungsmeldung: Ohne Internet sitzen derzeit Vodafone-Kunden in ganz Norddeutschland da. Weite Teile von Hamburg und Schleswig-Holstein seien betroffen, berichtet bild.de. In insgesamt 160 Vorwahlgebieten sollen weder Internet noch Fernsehen gehen. Auch die Telefonie sei betroffen. Insbesondere im Großraum Hamburg komme es außerdem zu Störungen des mobilen Internetzuganges, berichtet netzwelt.de.

Zahlreiche Kunden des Mobilfunkunternehmens Vodafone haben aktuell kein Netz (Symbolbild) © Marius Bulling via www.imago-images.de

Nicht jeder Nutzer sei gleich stark betroffen, bei einigen Personen klappe zwar das Einwählen, jedoch funktioniere danach der Aufruf von Websites und Diensten nicht.

Mega-Störung bei Vodafone: In Norddeutschland geht nichts mehr

Ein Sprecher des Anbieters habe der bild gegenüber berichtet, dass die Störung seit 16 Uhr bestehe und ihre Ursache in Hamburg habe. Dort sei in einem wichtigen Bereich die Stromversorgung unterbrochen.

Laut der Vodafone-Störkarte wird es voraussichtlich noch bis mindestens 4 Uhr morgends dauern, bis das Problem behoben ist.