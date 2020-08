Tierpark Hagenbeck: Name für Seebären-Sensationsbaby steht! Es soll wie Disney-Heldin heißen

Im Tierpark Hagenbeck kam ein Albino-Seebärenbaby zur Welt. Ein weltweit einzigartiges Ereignis, das die Besucher verzaubert. Jetzt steht der Name für das weiße Wunder fest.

Hamburg – Der Tierpark Hagenbeck in Hamburg* verkündete den zukünftigen Namen des kleinen Albino-Seebärenbabys* welches im Juni das Licht der Welt erblickte. Mit seinem schneeweißen Fell gilt es als eine wahre Sensation, da weltweit zuvor noch nie ein Albino-Seebärenkind in einem Zoo zur Welt kam.

Wie die dpa berichtet, hat der Tierpark in Zusammenarbeit mit dem NDR und dem Hamburg Journal aus einer Liste mit über 3.200 Vorschlägen den passenden Namen für das Seebären-Mädchen herausgesucht. Am Ende gewann der Name, den gleichzeitig auch eine beliebte Disney-Heldin trägt.