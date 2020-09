Wölfe vor Hamburg gesichtet: Was treibt Raubtier-Rudel nahe der Hansestadt?

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Vor Hamburg wurde ein neues Wolfsrudel gesichtet. Experten zufolge ist davon auszugehen, dass die Tiere dauerhaft dort bleiben.

Stade – Bereits Anfang des Jahres 2020 wurde ein neues Wolfspaar in den Wäldern vor Hamburg gesichtet. Jetzt gibt es im Landkreis Stade erneut Zuwachs: Zwei ausgewachsene Wölfe siedeln sich mit ihren beiden Welpen in der Nähe der Hansestadt an.

Die beiden Wolfsbabys sollen schon im Mai geboren worden sein. Die Wolfsfamilie halte sich nicht nur im Landkreis Stade, sondern auch noch in den Landkreisen Rotenburg und Harburg auf. Ein Wolf-Experte äußert eine Vermutung, wo sich das Wolfsrudel dauerhaft niederlassen wird