Ciao, Ciao Coronavirus: Hafen hievt Hamburg hoch – Traumschiffe dampfen wieder

Noch im Juni 2020 legt im Hamburger Hafen das erste Kreuzfahrtschiff seit Ausbruch des Coronavirus ab. Die Reederei Hurtigruten AS eröffnet die Saison mit einem ganz besonderen Schiff.

Hamburg - Endlich kehrt wieder etwas Leben im Hamburger Hafen ein. Das Wahrzeichen der Hansestadt wird von der Coronavirus-Krise hart getroffen. Sogar der berühmte Fischmarkt kämpft um sein Überleben*. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten. Mit der Fridtjof Nansen legt am Freitag, 26. Juni 2020, das erste Kreuzfahrtschiff seit Ausbruch des Coronavirus-Sars-CoV-2 ab.

Für das Kreuzfahrtschiff der Reederei Hurtigruten AS gelten in Hamburg* und während der Reise strenge Auflagen in Bezug auf die Hygiene an Bord. So gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent. Dazu gibt es ein aufwendiges Reinigungsprozedere. Unter anderem wird UV-Licht verwendet.

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.