Nach Hamas-Angriffen: Hamburger Schulen im Fokus von antiisraelischen Aktionen

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Antiisraelische Bekundungen an Hamburger Schulen sorgen für Unruhe. Trotz der angespannten Lage scheint der Senat nicht genug zu tun, um Schüler zu schützen.

Hamburg – Im Anschluss an die Terrorattacken der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden an Hamburger Schulen mehrere antiisraelische Äußerungen verzeichnet. Der Senat berichtete auf Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver, dass eine Schülerin ein Papier, das mit einer israelischen Flagge bemalt war, in Brand gesetzt habe. Es sei auch ein Graffiti mit dem Slogan „free Palästina“ aufgetaucht. Es gab vier Bombendrohungen im Kontext des Nahost-Konflikts. Die Polizei hat sie jedoch jeweils als „keine Bedrohungslage“ bewertet. Der Senat hat aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben, von welchen Schulen die Vorfälle gemeldet wurden.

Die israelische Flagge weht im Wind. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

„Die Situation an den Hamburger Schulen ist ernst“: Keine zusammengefasste Handreichung

Zwischen dem 7. Oktober und dem 13. November gingen beim Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 17 Beratungsanfragen zum pädagogischen Umgang mit der Situation im Nahen Osten ein. Darüber hinaus wurden etwa 200 Lehrer in verschiedenen Fortbildungen dazu informiert und beraten. Dies wurde bereits in einer anderen Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein erwähnt.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

„Die Situation an den Hamburger Schulen ist ernst“, sagte Stöver. Sie kritisierte, dass der rot-grüne Senat trotz der angespannten Situation zu wenig unternimmt, um Schüler vor radikal-islamischer Propaganda zu schützen. „Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, aber keine zusammengefasste Handreichung“, bemängelte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.

Wie aus Stövers Anfrage hervorgeht, unterhalten nur wenige der etwa 470 staatlichen und privaten Hamburger Schulen Beziehungen zu israelischen Schulen. Es ist bekannt, dass in den letzten Jahren sechs Gymnasien und eine Stadtteilschule an Schüleraustauschen teilgenommen haben. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.