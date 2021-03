Hamburger Supermärkte: Wann kann ich Ostern einkaufen?

Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Lockdown-Maßnahmen für Ostern geeinigt: Davon sind auch erstmals Supermärkte betroffen. Lammbraten adé?

Hamburg * – Ostern steht vor der Tür – und Hamburg fährt das öffentliche Leben noch einmal runter. Die große Frage vor den Ostertagen: Kann ich noch einkaufen gehen? Die Antwort ist ja, aber es gibt einen Haken: Erstmals soll der Gründonnerstag, 1. April 2021, wie ein Feiertag behandelt werden. Heißt: An diesem Tag bleiben die Supermärkte in Hamburg * zu.



Um die herannahende dritte Corona-Welle abzubremsen, will die Regierung für die Ostertage eine „erweiterte Ruhezeit". Sie soll vom 1. bis zum 5. April gelten. Bis auf Oster-Samstag, 3. April, bleiben die Supermärkte damit zu. Wer also seinen Oster-Einkauf erledigen will, hat in der Woche vor Ostern Montag, Dienstag und Mittwoch (29. bis 31. März 2021) Zeit dafür.