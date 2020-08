Für die Tonne: Deshalb muss diese Großstadt in NRW Stimmzettel für OB-Wahl neu drucken

Kaum sind in dieser NRW-Großstadt die ersten Wahlunterlagen für die Kommunalwahl am 13. September unterwegs, sind sie auch schon reif für die Tonne.

Hamm – Die NRW-Großstadt Hamm bei Dortmund muss kurzfristig ungeplant in die Stadtkasse greifen und die Druckmaschinen noch einmal anwerfen: Ein Teil der Stimmzettel für die Wahl des Oberbürgermeisters muss neu gedruckt werden, wie WA.de* berichtet.

Zehn Kandidaten treten bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September um das Amt des ersten Bürgers der knapp 180.000 Einwohner starken Stadt an der Lippe an.

Zehn Kandidaten treten bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September um das Amt des ersten Bürgers der knapp 180.000 Einwohner starken Stadt an der Lippe an.

Auch für den separaten Stimmzettel der OB-Wahl gilt es, bestimmte Regeln zu beachten. Ein Detail haben die Verantwortlichen offenbar falsch gemacht - und gehen auf Kosten des Steuerzahlers jetzt auf Nummer sicher, damit das Ergebnis nachträglich nicht anfechtbar ist.