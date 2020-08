Egal, wie heiß es ist: Pools gehören nicht in Kleingärten - doch es gibt Ausnahmen

Auch wenn's schön ist und Spaß macht: Nicht jeder Pool darf in jedem Kleingarten stehen.

Pool-Verbot im Kleingarten

Lärm und Chlorwasser: Der Stadtverband der Gartenvereine in Dortmund will Pools in Kleingartenanlagen verbieten. Der Ärger bei Betroffenen ist groß. Jetzt äußert sich ein Vorstand.