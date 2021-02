Mann kommt unter Lkw - er stirbt noch an der Unfallstelle

Bei einem mutmaßlichen Arbeitsunfall in Hanau kommt ein 63 Jahre alter Mann ums Leben. Er gerät unter einen Lkw.

Ein 63 Jahre alter Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis ist ums Leben gekommen.

aus dem ist ums Leben gekommen. Er geriet unter einen Lkw auf einem Firmengelände in Hanau und verstarb noch an der Unfallstelle.

auf einem und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu dem genauen Hergang dauern an.

Hanau - In der Auheimer Straße in Hanau* ist es am Mittwoch (24.02.2021) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann geriet dort auf dem Firmengelände der Alba Metall Süd Rhein-Main GmbH unter einen Lkw und wurde tödlich verletzt. Laut Polizei handelt es sich mutmaßlich um einen Arbeitsunfall.

Die Beamten wurden um 9.52 Uhr darüber informiert, dass ein 63 Jahre alter Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis unter einen Lkw gekommen war. Wie genau es dazu kam, wird aktuell noch ermittelt. Trotz der schnell eintreffenden Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle auf dem Firmengelände in Hanau. Offenbar wurde für die Bergungsarbeiten ein Kran der Berufsfeuerwehr Offenbach angefordert. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Mann in Hanau von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Offenbar hat die Firma nach dem Unfall auf ihrem Gelände in Hanau den Betrieb für heute eingestellt. (msb) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Bei privaten Rodungsarbeiten in Erlensee bei Hanau kam Wochenende ein Mensch ums Leben. Die Person wurde von einem Baum erschlagen.

Der Artikel wird aktualisiert...