Zahlreiche Todesopfer in Hanau: Video und Schreiben nach Bluttat aufgetaucht - was wir bislang wissen

Nach Schüssen in Hanau sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen - darunter auch der mutmaßliche Täter. Was bislang über den Fall bekannt ist.

Im hessischen Hanau sind am Mittwochabend (19. Februar 2020) Schüsse gefallen.

Mindestens elf Menschen starben - darunter auch der Täter.

Offenbar soll die Bluttat einen rechten Hintergrund haben. Der Verdächtige hat ein Bekennerschreiben und ein Video hinterlassen.

Hanau - Nach den tödlichen Schüssen auf neun Menschen in Hanau ist der mutmaßliche Täter offenbar tot. Polizisten hätten am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung zwei weitere Leichen gefunden. Unter diesen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte.

Am Donnerstagmorgen berichtet Bild, dass der Verdächtige ein Bekennerschreiben hinterlassen habe. Sicherheitskreise haben die Meldung inzwischen bestätigt. Demnach hätten die Taten einen rechten Hintergrund gehabt. Der Verdächtige heiße Tobias R. und habe unter anderem darüber geschrieben, dass bestimmte Völker zu vernichten seien.

Hanau: Mindestens elf Todesopfer nach Schüssen - rechter Hintergrund vermutet

Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte der Sprecher. Dort seien die beiden Toten entdeckt wurden. Die Ermittlungen zur Identität der zweiten Person neben Tobias R. seien noch nicht abgeschlossen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll es sich um die Mutter des Schützen handeln.

Angaben zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden. Videos des Polizei-Einsatzes kursieren auf Twitter.

❗ Wichtige Information ❗



Es wurde ein Server für #Hinweise eingerichtet. #Zeugen, die Bilder, Videoaufnahmen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, nutzen bitte folgenden Link:



➡https://t.co/IidWEpqCxZ



Danke für Eure Hilfe!#Hanau — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Die Polizei hatte die Zahl der Toten zunächst mit acht, am Morgen mit neun angeben. Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt. Im News-Ticker von Merkur.de* halten wir Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden.

Bluttaten in Hanau: Schüsse vor Shisha-Bars

Der Täter griff nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr zuerst eine Shisha-Bar am Heumarkt an, im Westen von Hanau. Dort seien mehrere Menschen erschossen worden, sagte der Polizeisprecher. Ein dunkler Wagen sei von dort davongefahren. Danach wurden im weiter westlich gelegenen Stadtteil Kesselstadt weitere Menschen erschossen - Tatort war ebenfalls eine Shisha-Bar.

Vor dem Lokal am Heumarkt waren nach den Schüssen Patronenhülsen zu sehen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Spuren wurden mit Farbspray markiert. Die Polizei forderte Passanten auf, den Bereich zu verlassen und sich in ihre Wohnungen oder andere Lokalitäten vor Ort zu begeben. Über die schrecklichen Vorfälle am Mittwochabend berichtet auch op-online.de*.

Youtube-Video aufgetaucht: Tatverdächtiger mit „persönlicher Botschaft an alle Amerikaner“

Der mutmaßliche Täter hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Hanau: Zahlreiche Todesopfer nach Schüssen - Bestürzung über „entsetzliches Verbrechen“

Die zum Main-Kinzig-Kreis gehörende Stadt Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. Zur Unterstützung der hessischen Polizei waren auch Beamte aus Bayern im Einsatz.

„Die Gedanken sind heute Morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern“, fügte er hinzu. Seibert äußerte die Hoffnung, dass die Verletzten bald wieder gesund werden.

lks/dpa

