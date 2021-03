Kindergarten-Kinder müssen alles mit ansehen: Kleinkind (1) wird von Auto der Eltern überrollt

Vor einer Kindertagesstätte ist ein Junge (18 Monate) von dem Volvo seiner Eltern überrollt worden. Die Eltern und Rettungskräfte versuchten das Kind am Unfallort noch wiederzubeleben.

Hannover - Ein 18 Monate altes Kind ist vor einer Kindertagesstätte in Hannover vom Auto der eigenen Eltern überrollt worden und gestorben. Der kleine Junge sei zunächst wiederbelebt worden, dann aber im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover hielten die Eltern mit ihrem Wagen am Morgen vor der Kita im Stadtteil Bothfeld, um die vier Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen. Im Volvo XC90 saßen Vater (32) und Mutter (30), deren Tochter (4) sowie der Sohn (18 Monate alt).

Als die Mutter mit den beiden Kindern das Auto verließ, setzte sich der Volvo aus zunächst ungeklärter Ursache in Bewegung und überrollte den kleinen Sohn. Die Eltern und Zeugen versuchten das Kleinkind wiederzubeleben. Dann übernahmen Rettungskräfte die Erste-Hilfe-Maßnahmen und fuhren das Kind in eine Klinik. Dort verstarb es an den Folgen des Unfalls.

Notfallseelsorger betreuten den 32 Jahre alten Vater und die 30 Jahre alte Mutter sowie Zeugen des Unfalls, darunter Kita-Kinder. Die Polizei Hannover ermittelt gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. (dpa/ml)