Mann auf offener Straße erschossen: Wohl mehrere Täter flüchtig

In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagnachmittag ein Mann auf der Straße erschossen worden. Die Polizei sperrt den Tatort großräumig ab.

Update vom 3. Juni, 16.37 Uhr: Immer noch fahndet die Polizei in Hannover nach den mutmaßlichen Tätern einer Schießerei. Der Insasse eines Porsches „nach bisherigen Erkenntnissen 30 Jahre alt“ sei infolge der Auseinandersetzung gestorben, erklärte ein Pressesprecher der dpa. Auch das zweite Fahrzeug, einen weißen Mercedes, ließen die mutmaßlichen Täter zurück.

Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung lasse sich dagegen noch nichts sagen, dies sei Gegenstand der Ermittlungen. „Zum Glück haben wir viele Zeugen, die wir befragen können“, so der Sprecher der Polizei Hannover.

Es kommt derzeit im Bereich der #Arndtstraße zu einem Großeinsatz. Hintergrund ist ein Tötungsdelikt an einer einzelnen Person. Unsere Kollegen sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Eine Presseinfo folgt. pic.twitter.com/xRiZprRCia — Polizei Hannover (@Polizei_H) June 3, 2021

Hannover: Mann auf offener Straße erschossen

Erstmeldung vom 3. Juni:

Hannover - Ein Mann ist mitten auf der Straße in Hannover erschossen worden. „Wir ermitteln in einem Tötungsdelikt“, bestätigt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion-Süd. Gegen 13.30 Uhr seien mehrere Schüsse aus einer Waffe abgefeuert worden. Zum Alter und zur Identität des Opfers lägen der Polizei zunächst noch keine Informationen vor. So auch über die Hintergründe sowie zu dem oder den Tätern.

Mann in Innenstadt von Hannover erschossen - Polizei sucht mehrere Täter

+ Der Tatort in Hannover wird von der Polizei abgesichert. Vor Ort stehen ein schwarzer Porsche und ein weißer Mercedes mit Einschuss-Löchern. © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ) sind mehrere mutmaßliche Täter auf der Flucht. Die Polizei sperrte den Tatort an der Arndtstraße in Hannover weiträumig ab.

An der Kreuzung stehen derzeit ein weißer Mercedes und ein schwarzer Porsche Cayenne, berichtet die HAZ. Beide Fahrzeuge würden Einschusslöcher an der Windschutzscheibe aufweisen. Bewaffnete Polizisten bewachen, die Autos. Auch zu den Kennzeichen liegen der Zeitung Informationen vor. (ml)