Hannover: Mann auf offener Straße erschossen - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Nachdem am Donnerstag ein 30-Jähriger in Hannover auf offener Straße erschossen wurde, hat sich nun ein Verdächtiger der örtlichen Polizei gestellt.

Hannover - Die Tat sorgte in ganz Deutschland für Aufsehen. Am Donnerstagnachmittag wurden an einer Ampel in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover mehrere Schüsse abgegeben. Dabei wurde ein 30-Jähriger tödlich am Kopf getroffen. Am Montagabend hat sich nun ein Verdächtiger, der unter dringendem Tatverdacht steht, die Schüsse abgefeuert zu haben, der örtlichen Polizei gestellt. Nun Soll entschieden werden, ob der 32-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft genommen wird. (fd)

Weitere Informationen folgen in Kürze.