Zwei Männer in Hannover getötet – Tatorte nah beieinander

Von: Martina Lippl

Eilmeldung © Ippen

In Hannover sind in der Nacht auf Dienstag zwei Männer tödlich verletzt worden. Offenbar erstochen. Die Tatorte liegen nah beieinander.

Hannover – Was in der Nacht genau passierte, ist zunächst noch unklar. Zwei Männer (45) sind in Hannover durch mit einer Stichwaffe tödlich verletzte worden, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Zwischen den beiden Tatorten lägen nur einige hunderte Meter Luftlinie.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Vorgehensweise könne ein Zusammenhang der beiden Taten nicht ausgeschlossen werden, sagte demnach eine Sprecherin der Polizei. Die Taten erfolgten gegen 2 Uhr und gegen 2.30 Uhr.

Mehr Infos in Kürze.