Harte Ausgangsbeschränkungen für Corona-Hotspots in Baden-Württemberg geplant

Stuttgart - Ab dem ersten Dezember gelten in Baden-Württemberg verschärftere Corona-Regeln. So wird zum Beispiel die Maskenpflicht ausgeweitet und die Kontaktbeschränkung verschärft. Inzwischen haben 25 Land-und Stadtkreise in Baden-Württemberg die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Fünf Land-und Stadtkreise liegen aktuell sogar bei über 200. Das Sozialministerium feilt an einer Strategie für die Hotspots. Demnach könne eine harte Ausgangsbeschränkung drohen, bei der die Bürger nur noch bei einem triftigen Grund ihre Wohnungen verlassen dürfen. Aktuell gibt es Kritik vonseiten der CDU, die Strategie wird vor der Lenkungsgruppe noch einmal diskutiert.

Die Landeshauptstadt Stuttgart gilt seit einigen Wochen als Risikogebiet (BW24* berichtete). Die 7-Tage-Inzidenz liegt jedoch noch unter 200.