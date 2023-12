Zwei Männer in Hagen niedergeschossen – Polizei fahndet nach Tätern

In der Nähe eines Spielplatzes in Hagen (NRW) sind am Samstag Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Update vom 10. Dezember, 11:22 Uhr: Im Fall der in Hagen-Haspe niedergeschossenen Männer gibt es neue Erkenntnisse. Bei den Opfern soll es sich demnach um zwei 40 Jahre alte Männer handeln. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. „Nach derzeitigen Ermittlungen sind mehrere männliche Personen auf offener Straße in Streit geraten. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde aus der Personengruppe heraus auf zwei der beteiligten Männer mehrfach geschossen“, so die Ermittler. Die Täter seien daraufhin in Richtung Steinplatz geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei hatte bislang keinen Erfolg. Es wird weiter nach ihnen gesucht. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler aus der Bevölkerung. Laut Zeugenaussagen sollen einer der Täter wie folgt ausgesehen haben:

Alter: 25 bis 30 Jahre

25 bis 30 Jahre Statur: Schlank

Schlank Aussehen: Schwarze Haare und Bart

Schwarze Haare und Bart Kleidung: etwas längerer schwarzer Parka (Anorak) und helle Schuhe

Laut Polizei könnten die Täter in einem Fahrzeug geflüchtet sein. Um sie schnellstmöglich zu finden, wenden sich die Ermittler mit einer konkreten Frage an die Bevölkerung: „Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich Kurze Straße, Steinstraße bzw. Steinplatz Fotos oder Videoaufnahmen gefertigt?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02331 - 986 2066 entgegen. Was genau hinter der Tat steckt, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin unklar.

Zwei Männer in Hagen niedergeschossen – Täter auf der Flucht

Erstmeldung vom 9. Dezember, 18:02 Uhr: Hagen – In Hagen-Haspe in Nordrhein-Westfalen sind zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen sollen ein oder mehrere Täter die Schüsse am Samstagnachmittag (9. Dezember) in der Nähe eines Spielplatzes abgefeuert haben. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem oder den Schützen, wie wa.de berichtet.

Schüsse in Hagen: Zwei Männer schwer verletzt – Hintergrund bislang unklar

Laut dem Bericht von wa.de fielen die Schüsse gegen 14:30 Uhr am Steinplatz in Hagen. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Hintergrund der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

