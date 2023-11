Die größte Turmuhr der Welt stammt aus Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Die Turmuhr des Makkah Royal Clock Towers ist die größte der Welt. © IMAGO/xlaziafax

Ein riesiger Wolkenkratzer in Saudi-Arabien verfügt über die größte Turmuhr der Welt. Dabei spielt auch ein Unternehmen aus Baden-Württemberg eine große Rolle.

Stuttgart/Calw - Bei der Architektur in Saudi-Arabien sind Superlative an der Tagesordnung. Der Wüstenstaat baut aktuell mit Neom etwa eine Megastadt, die unter anderem die 170 Kilometer lange Bandstadt „The Line“ umfassen soll. Auch die größte Turmuhr der Welt heißt nicht etwa Big Ben und befindet sich im Turm des Palace of Westminster in London, sondern „Makkah Clock“ und ist auf einem riesigen Wolkenkratzer in der Stadt Mekka angebracht. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welche Verbindung die größte Turmuhr der Welt mit Baden-Württemberg hat und welche Superlative die Uhr noch zu bieten hat.

Die größte Turmuhr der Welt findet sich demnach nicht in Baden-Württemberg, im Südwesten steht dennoch das ein oder andere monumentale Bauwerk. Dazu gehört beispielsweise das Ulmer Münster, dessen Kirchturm aktuell noch der höchste der Welt ist.