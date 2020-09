Einsatz von Polizei und Sprengstoffexperten in Heidelberg - wegen Hamster-DNA

Hauptbahnhof Heidelberg

von Julian Baumann schließen

Am Freitag entdeckte ein Lokführer am Hauptbahnhof in Heidelberg eine herrenlose Kühltruhe. Im Inneren befanden sich drei Ampullen mit unbekanntem Inhalt - die Bundespolizei und Sprengstoffexperten rückten zu der Örtlichkeit aus.