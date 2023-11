Handgranaten-Alarm beim Hessischen Rundfunk: Attrappe für TV-Beitrag wurde einfach in den Müll geschmissen

Von: Florian Dörr, Anna Kirschner

Teilen

An der Zentrale des Hessischen Rundfunks in Frankfurt wurde ein „handgranatenähnlicher Gegenstand“ gefunden. © Boris Roessler/dpa

Alarm beim hr am Donnerstagmorgen: Eine angebliche Handgranate in der Redaktion sorgt für Aufregung. Dabei handelt es sich wohl um eine Attrappe für einen Aufklärungsbeitrag.

+++ 10.05 Uhr: Die Hessenschau hat nun den Hintergrund des vermeintlichen Handgranaten-Funds in einem Büro in der Zentrale des Senders am Frankfurter Dornbusch erklärt. „Die in Redaktionsräumen gefundene Attrappe einer Handgranate diente der Redaktion als Requisite zu einer Recherche rund um die Echtheit und Verwechselbarkeit von solchen Attrappen. Sie wurde unbedacht liegen gelassen und von einer Reinigungskraft gefunden“, schreibt Redakteurin Katrin Kimpel im News-Ticker der Hessenschau. Sie bedankte sich bei der Reinigungskraft für ihre Umsicht und den Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion.

Handgranaten-Alarm beim Hessischen Rundfunk: Gegenstand lag in Mülleimer mitten in der Redaktion

+++ 9.40 Uhr: Die Polizei sieht nach dem zwischenzeitlichen Handgranaten-Alarm auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks an der Bertramstraße in Frankfurt-Dornbusch erst einmal keinen Zusammenhang mit dem Fund am Dienstagmorgen auf der B-Ebene der Hauptwache. Das dürfte wenig überraschen, handelte es sich am großen S- und U-Bahn-Knotenpunkt doch um eine echte, potenziell tödliche Handgranate, während auf dem hr-Gelände eine Attrappe aufgefunden wurde.

Dort überrascht vor allem die Auffindsituation des „handgranatenähnlichen Gegenstands“ am Mittwochmorgen. Dieser wurde nämlich nicht nur auf einem zugangsbeschränkten Teil des Geländes aufgefunden, etwa hinter einem Zaun, sondern sogar in einem Redaktionsraum. Ein Sprecher des hr erklärt, dass die Attrappe in einem Redaktionspapierkorb entdeckt wurde. Letztlich müsste sich ein Unbekannter – sofern die Handgranaten-Attrappe tatsächlich von außen eingeschleust wurde – Zugang bis ins Herz des Sendehauses verschafft haben. Alternativ könnte es sich auch um eine Requisite handeln.

Wieder Handgranate in Frankfurt aufgetaucht? Hessischer Rundfunk gibt Entwarnung

+++ 9.14 Uhr: Entwarnung beim hr: Der Hessenschau zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand, der in der Zentrale am Dornbusch in Frankfurt gefunden wurde, tatsächlich um eine Attrappe. Der Alarm sei nun aufgehoben, berichtet ein Redakteur im Ticker der Hessenschau. Die zuvor aus dem Gebäude beorderten Mitarbeiter können wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Falls sich jemand mit der Handgranaten-Attrappe einen Scherz erlauben wollte, war es ein denkbar schlechter. Am Dienstag wurde in der zentralen S- und U-Bahn-Station Hauptwache in Frankfurt eine echte Handgranate gefunden, die tatsächlich mit Sprengstoff gefüllt war. Unter den Ladenbesitzern in der B-Ebene der Hauptwache hat sich wegen des Fundes schon Verunsicherung breit gemacht. Ganz Frankfurt war am Dienstagmorgen in Aufruhr. Die Polizei geht aktuell Hinweisen zum mutmaßlichen Täter nach.

Handgranate in Frankfurt gefunden: War es eine Attrappe?

Update von Donnerstag, 2. November, 9.06 Uhr: Der Hessische Rundfunk gibt eine „vorsichtige Entwarnung“. Offenbar gehen die Sprengstoffexperten davon aus, dass es sich bei der vermeintlichen Handgranate auf dem Gelände um eine Attrappe handelt. Sicher sei das aber noch nicht, berichtet ein Redakteur im Morgenticker. Der Gegenstand wird nun auf einen angrenzenden Sportplatz gebracht.

Handelt es sich wirklich um eine Attrappe, könnten die Gebäude und Arbeitsplätze wieder freigegeben werden. Ob es zu Ausfällen beim TV- und Radioprogramm kommt, ist noch nicht klar.

Wieder Handgranate in Frankfurt aufgetaucht? Jetzt Hessischer Rundfunk evakuiert

Erstmeldung von Donnerstag, 2. November, 8.49 Uhr: Frankfurt – Beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt ist eine mutmaßliche Handgranate gefunden worden. Das geht aus Nachrichten auf dem Onlineportal des Senders hervor. Wie im Morgenticker des hr berichtet, wurde in einem nicht-öffentlichen Bereich des hr-Geländes ein „handgranatenähnlicher Gegenstand“ gefunden.

Aktuell seien Sprengstoffexperten vor Ort, um den Gegenstand zu untersuchen. Vor Ort sind Polizei, Feuerwehr und Sicherheitsdienst des hr im Einsatz. Außerdem mussten alle Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlassen.

Am Dienstag war in der Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt eine scharfe Handgranate gefunden worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. (anki)