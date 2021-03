Heftige Orkanböen fegen über das Land: Deutschland droht „gefährliche Sturmserie“

Das Wetter am Dienstag beginnt mit Schnee, der ein erstes Vorzeichen für die West-Wetterlage ist. Diese sorgt für eine gefährliche Sturmlage mit Orkanböen.

Der Dienstagmorgen startete in einigen Teilen des Landes mit Schnee. Teilweise wurden von verschiedenen Wettermodellen bis zu neun Zentimeter Neuschnee vorausgesagt, die letztliche Höhe des Schnees betrug aber nur knapp einen Zentimeter im Schnitt. Der Schnee, der bis in die Mitte Deutschlands zieht, ist ein früher Vorbote der West-Wetterlage, die eine „gefährliche Sturmserie“ mit sich bringt. Böen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde werden erwartet. Auch am Mittwoch wird es laut Meteorologe Dominik Jung weiter stürmisch bleiben. Wie BW24* berichtet, muss Deutschland sich auf eine „gefährliche Sturmserie” mit heftigen Orkanböen einstellen.

Das Wetter in Stuttgart beginnt am Dienstag mit einer weißen Schneedecke, ein erstes Anzeichen der West-Wetterlage, die eine „gefährliche Sturmserie" mit Orkanböen im Gepäck hat.