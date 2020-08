Zug rast in LKW: Mehrere Verletzte an Bahnübergang

Im baden-württembergischen Herbertingen kam es zu einem folgenschweren Unfall an einem Bahnübergang. Ein Zug kollidierte mit einem Lastwagen - mehrere Menschen wurden verletzt.

Herbertingen - Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen mit einem Zug zusammengestoßen. Es kam zu Verspätungen zwischen Herbertingen und Aulendorf.

#Bahnunfall in #Herbertingen: Zug prallt gegen LKW, nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzte. Rettungskräfte und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Die Bahnhofstraße ist derzeit gesperrt. pic.twitter.com/x3gLePNtKx — Polizei Ravensburg (@PolizeiRV) August 17, 2020

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Mehr Informationen folgen.