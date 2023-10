Herbst in Köln: Sieben schöne Ausflugsziele und Aktivitäten

Von: Sofia Popovidi

Vor im November 2022 hat in NRW (hier Köln) sehr häufig die Sonne geschienen. © Panthermedia/Imago

Ob Drachen steigen lassen, Spazieren durch die Wahner Heide oder Skulpturen bestaunen in Stammheim: Hier gibt es sieben Aktivitäten für den Herbst in Köln.

Köln – Am 23. September war der kalendarische Herbstanfang. Doch auch der Herbst kann schön sein – mit seinen bunt gefärbten Blättern, Kürbisausstellungen und magischen Morgenstunden im Nebel hat die Jahreszeit schon fast etwas Mystisches. Und auch wenn die Tage kürzer und die Luft frischer wird – in Köln und Umgebung findet man zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten für den goldenen Herbst.

24RHEIN zeigt sieben schöne Orte in Köln, die in Herbststimmung bringen.