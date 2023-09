Elf spannende Ausflugsziele für die Herbstferien in NRW

Von: Constanze Julita

Teilen

Die Externsteine bei Horn-Bad Meinberg sind nichts für schwache Nerven. Denn dort können Abenteuerlustige die 40 Meter hohe Felsformation besteigen. © Alice Dias Didszoleit/ IMAGO

Die Herbstferien stehen an in NRW: Ob Pyramiden-Landschaft oder 40 Meter hohe Felsen – Abenteuerlustige können besondere Ausflüge erleben.

Mehr zum Thema Ausflugsziele für die Herbstferien in NRW: Diese 11 Orte sind einen Besuch wert

Köln – In NRW starten die Herbstferien (2. bis 14. Oktober) – und diese Zeit nutzen viele Menschen für Ausflüge: Eine Pyramiden-Landschaft im Sauerland, eine 40 Meter hoch aufragende Felsformation bei Horn-Bad Meinberg oder eine der schönsten Höhenburgen in ganz Deutschland sind tolle Ziele. Auch Schleckermäulchen kommen in NRW auf ihre Kosten, etwa im Salz- und Zuckerland in Bad Oeynhausen.

24RHEIN zeigt im Überblick 11 spannende Ausflugsziele für die Herbstferien in NRW.