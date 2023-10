Herbstkirmes in Düsseldorf startet am Freitag – ohne Feuerwerk, dafür mit Herbstfeuer

Von: Jonah Reule

Auf der Herbstkirmes in Düsseldorf wird es auch wieder einige Karussells geben (Archivfoto). © Bernd Thissen/Imago

In Düsseldorf findet ab Freitag (20. Oktober) die Herbstkirmes am Tonhallenufer statt. Erstmals soll es dann auch eine 50 Meter lange Rutsche geben. Und noch etwas ist neu.

Düsseldorf – Die Kirmeszeit in NRW ist noch nicht vorbei: In mehreren Städten findetn Volksfeste statt. Dazu gehört auch die Herbstkirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf. Los geht es am Freitag (20. Oktober). Bis zum 29. Oktober können die Besucher der Kirmes auf dem Gelände am Rhein das Volksfest besuchen. Mit dabei ist laut Schaustellerverband Düsseldorf auch erstmals die 50 Meter lange „Super Rutsche“. Feuerwerk gibt es nicht – dafür eine Pyro-Show mit Musik.

24RHEIN zeigt, was Besucher zur Herbstkirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf alles wissen müssen.