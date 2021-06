Herzinfarkt bei indischer Trauung: Bräutigam heiratet Fast-Schwägerin

Diese Hochzeit schreibt Geschichte. In Indien verstirbt eine junge Frau an ihrem Hochzeitstag und der Bräutigam heiratet stattdessen ihre Schwester.

Indien – Eine indische Braut ist während eines hinduistischen Hochzeitsrituals vor versammelter Festgesellschaft zusammengebrochen. Ein herbeigerufener Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Doch anstatt in Trauer um die verstorbene Surabhi zu vergehen und die Hochzeit abzublasen, musste ein Notfallplan her.

Nach Rücksprache sowohl mit der Familie der Braut als auch mit der Familie des Bräutigams entschieden sich beide Seiten einvernehmlich, dass anstelle der verstorbenen Braut ihre jüngere Schwester Nisha vermählt werden solle.

So heiratete Nisha an selben Tag den Mann, an dem ihm eigentlich ihre ältere Schwester das Ja-Wort hätte geben sollen, während die verstorbene Braut in einem Nebenzimmer gelegen hatte. Erst als die Familie des Bräutigams abgezogen war, wurde die Trauerzeremonie für die tote Schwester abgehalten.