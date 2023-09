Wärmster September seit Aufzeichnungsbeginn: Der Sommer hält an

Wetter in Hessen

Wer glaubt, dass es das jetzt mit dem Sommer gewesen ist, der täuscht sich: Deutschland steht eine historische Hitzewelle bevor - und das bis Anfang Oktober. Wie das Wetter die nächste Zeit aussieht und wie lange der Schal noch im Schrank bleiben kann, erklären Wetter-Experten.

Wiesbaden/Offenbach - „Das ist der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881“, staunt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Er fügt hinzu: „Wir bekommen dabei regional Tageshöchstwerte wie im Juni oder Juli.“ Das sonnige, warme und trockene Wetter wird laut dem Wetter-Experten erstmal kein Ende nehmen. „Anfang Oktober sind im Südwesten sogar knapp 30 Grad möglich“, betont er.

Rekord-Wetter: Wärmster September seit Aufzeichnungsbeginn

Jung erklärt: „Klar kann es immer wieder mal auch Ende September oder Oktober warm werden, aber wir bekommen hier eine weiterhin dauerhafte Wärmewelle, die ihresgleichen sucht.“ In dieser Woche soll es in Deutschland jeden Tag bis zu elf oder zwölf Sonnenstunden und Höchstwerte um die 25 Grad geben. Im Südwesten seien sogar bis zu 28 Grad möglich, am Oberrhein sogar mal knapp 30 Grad. Etwas kühler bleibe es naturgemäß an den Küsten. Hier seien es meist Werte um die 20 Grad.

Der Herbst ist weit und breit nicht in Sicht. Für Deutschland ein Rekord: Es werde einer der trockensten und sonnigsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Ein Hurrikan ist daran nicht ganz unbeteiligt. Der September 2023 habe aktuell eine mittlere Temperatur von 17,7 Grad. „Die bisher wärmsten September seit 1881 waren 2006 und 2016 mit 16,9 Grad.“

Die kommenden Tage können die Menschen in ganz Deutschland nochmal die Sommerkleidung rausholen: Am Montag, 25. September, wird es sonnig und trocken, bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad, am Dienstag wird es nochmal minimal wärmer und es gibt sehr viel Sonnenschein - die ideale Möglichkeit, die Aktivitäten nach draußen zu verlegen. Auch in Hessen bleibt es zum Start der Woche heiter und freundlich. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag gibt es in Hessen Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Am Morgen konnte vereinzelt Nebel auftreten, der sich aber im Laufe des Vormittags verziehen kann. Es bleibt regenfrei, wer allerdings in der Nacht unterwegs ist, sollte sich warm anziehen: In der Nacht zu Dienstag kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab, so der DWD.

Am Dienstagmorgen kann es laut DWD erneut nebelig werden. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, in den Bergen bei 19 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Südost. Der Mittwoch folgt dem Trend. Erst wird es nebelig, dann heiter und freundlich bei Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad.

Während die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag auf bis zu 28 Grad jeden Tag allmählich um ein Grad mehr steigen, erreicht das Wetter am Wochenende sein Hoch. Am Freitag gibt neben ganz viel Sonne zwar auch ein paar Wolken - und vielleicht in Nordwesten auch etwas Regen - die Temperaturen bleiben aber trotzdem oben. Das Wetter kratzt bereits zu Beginn des Wochenendes an der 30-Grad-Marke. Unter der Woche ist also der Sommer zurück und am Wochenende ein gefühlter Hochsommer.

Von Samstag bis Montag, also bis in den Oktober hinein, schwanken die Temperaturen bei viel Sonnenschein und meist freundlichem Wetter zwischen 21 und 29 bis 30 Grad. Eigentlich das perfekte Freibad-Wetter. Doch die Freibäder in Osthessen haben bereits fast alle schon geschlossen. Dass vor kurzem die Hallenbad-Saison gestartet ist, dürfte bei so gutem Wetter vorerst in den Hintergrund rücken. Anfang nächster Woche, am Montag (2. Oktober), kann es ein paar Wolken geben, die Temperaturen bleiben laut Jung aber weit oben. Am Tag Deutschen Einheit sowie einen Tag später „sinken“ die Temperaturen leicht auf 28 Grad - das Sommerfeeling bleibt aber.

Wetter in Deutschland: Sogar Polarlichter zu sehen

Nachts sollte man dann schon einmal die dickere Jacke auspacken und vielleicht auch einen Schal, denn: Es kann recht frisch werden. „Die Nächte sind recht lang. Da kann es bei klaren Nächten gut abkühlen“, erklärt Jung.

Die Nächte eignen sich aktuell laut Dominik Jung wunderbar, um Polarlichter über Deutschland zu beobachten. Über der Rhön hat Fotografin Marina Junk vor kurzem Polarlichter auf der Kamera festgehalten, die mit bloßem kaum bis gar nicht sichtbar waren. Doch in der Nacht von Sonntag, 24. September, auf Montag hat sie etwas Spektakuläres festgehalten: Diesmal war das Naturschauspiel sogar mit dem bloßen Auge sichtbar.

