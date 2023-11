Hier fällt in Baden-Württemberg am Wochenende Schnee

Von: Juliane Reyle

Drucken Teilen

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind am Wochenende möglich. Wo es in Baden-Württemberg jetzt weiß wird, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Bis zu 30 Zentimeter Schnee: Wo es in Baden-Württemberg jetzt weiß wird

Nach Hagel, Graupelschauern und Regen folgt nun die eisige Variante. In Baden-Württemberg wird es jetzt weiß. Pünktlich zum Start der meisten Weihnachtsmärkte fallen in Baden-Württemberg die ersten Schneeflocken.

echo24.de berichtet: Bis zu 30 Zentimeter Schnee: Wo es in Baden-Württemberg jetzt weiß wird.

Mancher Ort kann im Südwesten sogar Schlitten oder Ski gefahren werden. In Stuttgart reicht es am Wochenende zwar noch nicht für einen Schneemann, aber bis Mitte nächster Woche wird es richtig kalt. (jpr)