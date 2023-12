Hier gibt es das erste 2D-Café in Baden-Württemberg

Von: Nadja Pohr

Drucken Teilen

Das erste 2D-Café in Baden-Württemberg versteckt sich in Stuttgart. © Screenshot TikTok/yulesy

2D-Cafés vermitteln mit ihrem speziellen Design den Gästen das Gefühl, in einem Schwarz-Weiß-Comic gefangen zu sein. Auch in Baden-Württemberg versteckt sich so ein einzigartiges Lokal.

Stuttgart - In der lebendigen Welt der Gastronomie gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Manche Lokale sind nicht so leicht zu finden. BW24 verrät, wo sich das erste 2D-Café in Baden-Württemberg befindet und was es so besonders macht.

Stuttgart, die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, ist bekannt für ihre vielfältigen und außergewöhnlichen gastronomischen Angebote. In der Schwaben-Metropole ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Redakteurin Nadja Pohr hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.