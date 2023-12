Hier kann es in Baden-Württemberg Schnee an Weihnachten geben

Von: Nadja Pohr

Die Chancen für weiße Weihnachten stehen gar nicht so schlecht. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Aktuell gibt es beim Wetter in Baden-Württemberg keine Anzeichen für weiße Weihnachten. Doch das soll sich für einige Regionen bald ändern.

Stuttgart - Die Aussichten auf das Wetter in der kommenden Woche lassen weiße Weihnachten in diesem Jahr zunächst unwahrscheinlich erscheinen. BW24 verrät, wo es in Baden-Württemberg pünktlich vor Heiligabend dennoch schneien könnte.

Milde Luftmassen aus dem Westen sorgen zunächst für Tauwetter in Baden-Württemberg und vertreiben den Winter vorerst. Anstelle von Schneemassen ist sogar eher mit Hochwasser zu rechnen. Was sonst noch hinter der Wetterprognose für Baden-Württemberg steckt, berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

