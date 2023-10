Himmelsspektakel in NRW: Der große Zug der Kraniche steht bevor

Teilen

Bald werden wieder Tausende Kraniche in Formation über NRW zu sehen sein (Symbolbild). © Martin Schutt/dpa

Der alljährliche Zug der Kraniche beginnt erneut. Die Vögel machen schon bald wieder die Lüfte über Nordrhein-Westfalen zu ihrer Bühne.

Mehr zum Thema Besonderer Anblick am Himmel: Wann ziehen die Kraniche wieder über NRW?

Köln – In den nächsten Wochen ist es wieder so weit. Zehntausende Kraniche machen sich auf den Weg in ihre Winterquartiere in Südeuropa und überfliegen dabei auch Nordrhein-Westfalen. Nicht nur Vogelfans steht dann wieder ein echtes Himmelsspektakel bevor. Viele der Zugvögel haben Südschweden bereits verlassen und rasten seit einigen Tagen an den bekannten Plätzen im Norden und Osten Deutschlands. Aber auch der Rastplatz an der Diepholzer Moorniederung in Niedersachsen bekommt aktuell täglich Kranich-Zuwachs. Über NRW ist der große Flug aber noch nicht gestartet.

24RHEIN erklärt, wann die Kraniche über NRW zu sehen sind und welche Bedeutung die Vögel haben.