Deutschlandweiter Warntag steht bevor: Hintergrund, Nutzen, Warnmittel – Alle Infos im Überblick

Von: Anna-Lena Kiegerl

Mitte September steht erneut der Bundesweite Warntag an. Doch was steht eigentlich hinter dem Proben von Katastrophenwarnungen und was nutzt das ganze?

München – Der Bundesweite Warntag ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Katastrophen-Vorsorge in Deutschland. So ertönen jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September die Sirenen, Warnnachrichten und Katastrophenwarnungen. Auch dieses Jahr ist es bald wieder so weit. Am 14. September, ab 11 Uhr, wird die Bevölkerung gewarnt. Doch warum gibt es den Bundesweiten Warntag und was bringt er eigentlich?

Bundesweiter Warntag: Probleme bei den Warnsystemen können ausfindig gemacht werden

Zuständig für den Warntag ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es erklärt auf seiner Internetseite, wozu der Warntag dient. So ist es das Ziel, am Warntag die Warnsysteme zu testen und dadurch mögliche Probleme auszumachen, die dann im Anschluss behoben werden können. Der Tag ist also eine Probe für den Ernstfall. So gab es auch im letzten Jahr Probleme, die am Warntag erkannt wurden. Dennoch zog man ein positives Fazit daraus.

Warnmeldungen werden über die verschiedensten Kanäle bekannt gemacht, so zum Beispiel auch über eine Nachricht auf das Smartphone. © IMAGO/Thomas Trutschel

So wird am Bundesweiten Warntag die Warninfrastruktur getestet. Aber auch die Bevölkerung soll mit einbezogen werden. Denn diese wird durch den Warntag über das Thema Warnung aufgeklärt und mit Wissen versorgt. Alle betroffenen Akteure sollen also die mögliche Katastrophenmeldung proben. Dies reicht von Radio über Internet und Fernsehen, bis zu Social Media und Sirenen. Die Meldung wird von der Auslösung bis zu den Empfängern durchgespielt.

Diese Warnmittel können am Bundesweiten Warntag erprobt werden

Radio

Fernsehen

Internet

Social Media

Digitale Stadtinformationstafeln

Mobile Endgeräte

Lautsprecheranlagen

Sirenen

(Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)

Doch die Teilnahme am Warntag ist freiwillig. So kann jede Kommune eigenständig entscheiden, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß die Warnmittel erprobt werden. Diese werden je nach Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeit genutzt. Im Zweifelsfall kann man sich bei der jeweiligen Kommune über den Warntag informieren. Mögliche Ansprechpartner sind hier beispielsweise das Rathaus, der Bürgerservice, die Feuerwehr oder das Brandschutzamt. Doch es gibt nicht nur einen Warntag für ganz Deutschland, auch einige Länder haben ihren eigenen Tag zum Proben von Katastrophensituationen.