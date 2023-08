Rückkehr des Super-Sommers: Wetterumschwung von Herbst auf Hitze

Von: Tobias Becker

Der Sommer kehrt zurück und wird nach herbstlichen Tagen endlich zum Hochsommer. © dpa/Tobias Hase

Das herbstliche Wetter der letzten Tage endet nun, dafür macht sich der Sommer wieder breit. Lesen Sie hier, wie das Sommer-Comeback aussehen wird:

Die letzten Wochen herrschte in Baden-Württemberg Wetter wie im „Vollherbst“, geht es nach Experte Dominik Jung. Aber das soll sich nun ändern. Die Rückkehr des Super-Sommers steht an, das Wetter dreht sich komplett und sorgt für heiße Tage mit viel Sonne.

Der August wurde lange Zeit mit ein bis zwei Grad zu warm im Vergleich zum langjährigen Klimamittel berechnet, doch inzwischen haben die Wettermodelle den Monat sogar als zu kalt eingestuft. (tobi)