Das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball steht in Baden-Württemberg

Von: Niklas Noack

Drucken Teilen

Hier wird für manch einen Bundesligisten die Luft schon mal dünner: Das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball steht in Baden-Württemberg.

Heidenheim - Seit Jahren heißt der Stadionsprecher die Fans des 1. FC Kaiserslautern auf Deutschlands höchsten Fußballberg willkommen, auf dem Betzenberg. Dort steht das Fritz-Walter-Stadion, das hoch über der Stadt Kaiserslautern thront – auf 285 Metern über NN. Nur auf 285 Metern muss man sagen, denn damit ist die Spielstätte der Roten Teufel längst nicht Deutschlands Gipfel.

Nicht mal im Profifußball. Um den tatsächlich höchsten Fußballberg Deutschlands zu erklimmen, muss man nämlich auf die Ostalb, auf den Schlossberg. Eine wahre Herausforderung für die Fans, die sich dazu entschließen, sich zu Fuß auf den Weg zu machen. Von der Fußgängerzone in Heidenheim sind zunächst circa 80 Stufen zu bewältigen, um an den Fuß des Schlossbergs zu gelangen. Anschließend sind es weitere 15 Gehminuten, vorbei an der Festung Hellenstein, bis man endlich vor der höchstgelegenen Spielstätte im deutschen Profifußball steht, der Voith-Arena.

In Heidenheim steht das höchstgelegene Stadion des deutschen Profifußballs. © Dennis Straub via www.imago-images.de

Der 1. FC Heidenheim spielt im höchstgelegenen Stadion des deutschen Profifußballs

Hier kickt auf 555 Metern über NN der 1. FC Heidenheim. Seit der Saison 2009/10 sind die Schützlinge von Kulttrainer Frank Schmidt im Profifußball vertreten, damals noch in der 3. Liga. Inzwischen hat Schmidt, der seit sage und schreibe 2007 im Amt ist, den Ostalb-Klub bis in die Bundesliga geführt. Traditionell tun sich viele Gegner schwer, die in Heidenheim zu Gast sind, was gerade im Winter nicht zuletzt an den widrigen Bedingungen liegen soll.

Sieben Fakten über Stuttgart, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Amateurklub kickt auf 1200 Metern Höhe

Klar ist jedenfalls: Kein Stadion im deutschen Profifußball liegt höher als die Voith-Arena in Baden-Württemberg. Schließt man allerdings die Amateurvereine mit ein, wird es schwieriger. Einst hat der FC 08 Villingen für sich beansprucht, das höchstgelegene Stadion zu haben, das auf 760 Metern liegt. Allerdings gab es dagegen bereits Proteste von Klubs aus Neustadt und St. Georgen.

Mit Blick auf die Website des DFB wird es noch komplizierter. Denn geht man von den Klubs aus, die unter dem Dach des Deutschen Fußballbunds spielen, liegt die höchste Spielstätte unweit der deutschen Grenze in Österreich. So kickt der SV Casino Kleinwalsertal auf 1200 Metern. Weil die Wege zu den Gegnern nach Deutschland leichter zu erreichen sind, spielt der Klub in der B-Liga Allgäu im Betrieb des DFB.

Zuletzt berichtete BW24 über das älteste Fußballstadion Deutschlands, das ebenfalls in Baden-Württemberg liegt.