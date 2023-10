Im Höhenrausch auf der Mannheimer Oktobermess: Männer nachts in Riesenrad-Gondel vergessen

Von: Mona Sauter

Teilen

Zwei Männer wollen die Mannheimer Oktobermess mit einer Fahrt auf dem Riesenrad beenden – und werden wohl in luftiger Höhe vergessen. Videos auf TikTok zeigen den Kirmes-Horror.

Mehr zum Thema Gondel-Drama auf Mannheimer Oktobermess – 2 Männer nachts oben in Riesenrad vergessen

Hoch oben über der Stadt die Aussicht bei Nacht genießen – eigentlich eine schöne Vorstellung. In diesem Fall sieht es allerdings ein wenig anders aus: Als zwei Männer am Samstag (7. Oktober) um 23:30 Uhr eine letzte Fahrt mit dem Riesenrad auf der Oktobermess in der Mannheimer Neckarstadt starten, werden die Passagiere scheinbar vergessen und finden sich plötzlich als Gondel-Gefangene in schwindelerregender Höhe wieder.

MANNHEIM24 berichtet vom Gondel-Drama auf Mannheimer Oktobermess.

Obwohl die diesjährige Oktobermess laut der Veranstalter „friedlicher denn je“ verlief, sorgt am vorletzten Veranstaltungstag ein ungewöhnlicher Zwischenfall für Aufsehen: Zwei Männer werden in einer Gondel vergessen. (mos)