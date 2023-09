Höhner präsentiert neuen Song beim ZDF-Fernsehgarten

Von: Johanna Werning

Am Sonntag, 17. September, treten die Höhner im ZDF-Fernsehgarten auf © Christoph Hardt/Imago

Im ZDF-Fernsehgarten stellen die Höhner ihren neuen Song „Es ist nicht so, wie du denkst“ vor. Der soll etwas mit Kult-Hit „Viva Colonia“ gemeinsam haben.

Köln – Höhner-Fans aufgepasst: Die Band tritt am Sonntag, 17. September, im ZDF-Fernsehgarten auf. Für den neuen Höhner-Frontmann Patrick Lück ist es erst der zweite Auftritt bei Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Doch nicht nur deswegen hat der Höhner-Sänger etwas Lampenfieber, wie er im Interview mit 24RHEIN verrät. Die Höhner stellen auch ihren neuen Song „Es ist nicht so, wie du denkst“ vor – und der hat es in sich, verspricht Sänger Patrick: „Wir sind ganz zuversichtlich, dass der neue Song in die Ohren und in die Herzen geht. Nicht nur bei den Höhner-Fans, sondern bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern.“

Im Interview mit 24RHEIN verrät Höhner-Sänger Patrick, was der neue Song mit dem Kulthit „Viva Colonia“ gemeinsam hat.