Hohe Immobilienpreise in Stuttgart könnten bald Geschichte sein

Wohnen in Deutschland ist teuer: Nicht nur Mieten steigen in die Höhe, sondern auch die Kaufpreise für Immobilien. Das könnte sich bald ändern: Experten sagen das Ende des Preisbooms vor.

Stuttgart - Die Immobilienpreise steigen deutschlandweit immer weiter in die Höhe: Vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Bremen, Leipzig oder Stuttgart sind die Preise für Neubau- und Bestandswohnungen in den vergangenen Jahren enorm teurer geworden. Das könnte sich jedoch in Zukunft ändern. Wie BW24* berichtet, haben Experten einen Zeitpunkt berechnet, ab dem Immobilienpreise in Stuttgart sinken.

*BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.