Für den guten Zweck: Familie verwandelt Haus in Halloweenparcours

Von: Maximilian Gang

Teilen

Die Familie Pfeiffer aus Bottrop verwandelt ihren Garten jedes Jahr in ein Halloween Haus. © Mark Pfeiffer

Aus einem Eigenheim in NRW wird jedes Jahr zu Halloween ein Gruselparcours. Damit will die Familie Gutes tun – auch wegen eines persönlichen Schicksals.

Mehr zum Thema Halloween Haus: Familie verwandelt Garten in Gruselparcours

Bottrop – Für die einen ist es nervig, für andere steht nun die schönste Zeit des Jahres in den Startlöchern: Halloween. Mark Pfeifer aus Bottrop in NRW gehört definitiv zu den Fans des Gruselfests. Jahr für Jahr verbringt er gemeinsam mit seiner Familie und Freunden unzählige Stunden damit, schaurige Beleuchtung an sein Haus anzubringen und etliche Skelette und Hexen in seinem Garten zu verteilen. Mit viel Liebe zum Detail wird so aus einem Einfamilienhaus das „Horror Haus Kirchhellen“. Mit ihrem Einsatz wollen sie Kindern in Not helfen.

wa.de hat mit Mark Pfeifer gesprochen und zeigt, welche Geschichte hinter dem „Halloween Haus Kirchhellen“ steckt.