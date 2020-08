Horror-Unfall auf der Autobahn A3 fordert zwei Menschenleben - Polizei versuchte Geisterfahrer noch zu stoppen

Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A3 bei Königswinter ums Leben gekommen. Ein Falschfahrer hatte den tödlichen Crash verursacht.

Die Polizei versuchte noch den Geisterfahrer zu stoppen.

Königswinter - Ein Geisterfahrer auf der Autobahn A3 bei Königswinter verursachte einen schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen sind bei dem Unfall am Samstagabend ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Sankt Augustin am späten Samstagabend mitteilte, krachte ein Falschfahrer mit seinem Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge auf der A3 in ein entgegenkommendes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen über die Mittelleitplanke auf die Fahrbahn Richtung Frankfurt katapultiert und blieb dort auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenprall aus dem Auto geschleudert und lag beim Eintreffen der Feuerwehr neben dem Fahrzeug.

Schrecklicher Unfall auf der Autobahn A3: Auto ging in Flammen auf

Das andere Auto habe dann zu brennen begonnen. Ersthelfer versuchten vergebens das Opfer aus seinem Wagen zu retten und das Feuer zu löschen. Beide Unfallbeteiligten starben noch vor Ort.

Tödlicher Unfall auf der A3: Polizei versuchte den Falschfahrer zu stoppen

Die Polizei hatte vergebens versucht mit dem Falschfahrer, über die Leitplanke hinweg Kontakt aufzunehmen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge im Rhein-Sieg-Kreis stieß der Wagen auf der Überholspur mit dem zweiten Auto zusammen. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Fahrzeuge wurden abgeleitet. Ersthelfer und Augenzeugen wurden nach Angaben der Feuerwehr Sankt Augustin von Notfallseelsorgern betreut. Ein Rettungshubschrauber mit Einsatzkräften der Feuerwehr suchten noch am Abend an der Autobahn die Randbereiche ab, um auszuschließen, dass weitere Personen in den Unfall verwickelt waren. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sankt Augustin und Königswinter waren auf der Autobahn A3 im Einsatz.(ml)

Ein erst sechs Jahre alter Junge wird von einem Auto angefahren und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Rennens.