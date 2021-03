Hotelkette Star-Inn macht sieben Häuser dicht

Auch nach Ende des Lockdowns wird die Hotelgruppe Star-Inn mit Sitz in Karlsruhe einige Häuser geschlossen halten. Rund 120 Mitarbeiter sind betroffen.

Karlsruhe - Weil das Geld in der Coronakrise nicht ausreichte, müssen sieben Häuser der Hotelkette Star-Inn für immer ihre Pforten schließen. Laut dpa seien die Standorte in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Bremen, Frankfurt, Regensburg und Unterschließheim bei München betroffen - und damit 120 Angestellte. Wie das Karlsruher Amtsgericht bestätigte, wurde Anfang März 2020 das Insolvenzverfahren eröffnet. Kurz zuvor wurden offenbar noch drei Häuser der Hotelkette in München und Dresden verkauft und somit vor Schlimmerem bewahrt. Wie BW24* berichtet, muss eine Karlsruher Hotelkette eine Reihe von Häusern für immer schließen.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg hat fatale Folgen für die Wirtschaft