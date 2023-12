Stadtderby in Hamburg: Hrubesch hebt Fan-Kultur hervor

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Horst Hrubesch steht auf dem Platz. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Vor dem Stadtderby zwischen FC St. Pauli und HSV hebt Interims-Coach Hrubesch die Fan-Kultur hervor. Er sieht nur wenige Ausnahmen in der Masse.

Hamburg – Horst Hrubesch, der einstige Stürmerheld des HSV, hat im Vorfeld des spannungsgeladenen Stadtduells zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV, die Anhänger beider Teams gelobt. „Unsere Fans sind großartig, sie unterstützen uns 90 Minuten lang mit Gesängen im Stadion. Es ist eine Freude, mit solch engagierten Fans Fußball zu erleben“, äußerte sich der derzeitige Interimstrainer der deutschen Fußball-Damen am Donnerstag, dem 30. November, während einer Pressekonferenz. „Das sind die Anhänger, die ich schätze. Solche haben wir auch in St. Pauli“, ergänzte der 72-Jährige.

„Der Großteil unserer Fans ist einfach spitze“: 110. Stadtderby

In jedem Stadion gebe es allerdings „einige wenige Ausnahmen, die ich nicht als Fans bezeichnen würde.“ Es handele sich um Personen, die dort fehl am Platz seien. „Ich bin fest davon überzeugt: Der Großteil unserer Fans ist einfach spitze.“

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Am Freitag, dem 1. Dezember, werden die von Hrubesch betreuten DFB-Fußballerinnen in Rostock gegen Dänemark im Rahmen der Nations-League antreten. Zwei Stunden zuvor findet in Hamburg die 110. Auflage des Stadtderbys zwischen dem Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli und dem Tabellenzweiten HSV im Millerntor-Stadion statt. Aufgrund der jahrzehntelangen Rivalität wird dieses Duell als Hochrisikospiel eingestuft. Für die Sicherheit sorgt die Polizei mit einem umfangreichen Aufgebot. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.