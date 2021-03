Hund hängt im Kühlergrill eines VWs fest und fährt mit

Eigentlich werden Katzen sieben Leben nachgesagt. Doch ein Hund in Schwäbisch-Hall hatte vergangene Woche wohl genauso viel Glück wie eine Samtpfote: Er wurde im Kühlergrill eines Autos mitgeschleppt und überlebte.

Schwäbisch Hall/Crailsheim - Für Hundebesitzer gibt es kaum ein schlimmeres Szenario, als wenn der eigene Hund verloren geht. Die treuen Vierbeiner können sich verlaufen oder gestohlen werden. Und manchmal laufen Hunde auch einfach weg. So war es auch mit einem Hund in Schwäbisch Hall. Er lief über eine viel befahrene Straße und wurde dabei von einem Auto erwischt. Der Fahrer bemerkte dies nicht und fuhr ins circa 50 Kilometer entfernte Crailsheim weiter. Wie BW24* berichtet, blieb der Hund nach Zusammenstoß mit Auto in Kühlergrill hängen - und überlebt.

