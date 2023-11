Hunderte Jobs stehen auf dem Spiel: Autozulieferer schließt Werk in Baden-Württemberg

Von: Niklas Noack

In Deutschland schließt ein Autozulieferer mehrere Werke. © elyxandro cegarra/IMAGO

Ein Autozulieferer hat beschlossen, mehrere Werke in Deutschland zu schließen. Mehr als tausend Jobs stehen dabei auf dem Spiel.

Baden-Württemberg - Unternehmen geht es viel um Gewinnmaximierung, was Folgen hat. Bei BW24 lesen Sie deshalb jetzt, welcher Autohersteller plant, mehrere Werke in Deutschland zu schließen.

In diesem Zuge stehen die Jobs von mehr als tausend Menschen auf dem Spiel. Gerade von einer Gewerkschaft wird der „Kahlschlag“ kritisiert, da es aus Sicht der Arbeitnehmervertreter eben schlicht um die Maximierung des Gewinns geht. Zuletzt hat der Reifenhersteller Goodyear bereits verkündet, seine Werke in Fulda und Fürstenwalde einstampfen zu wollen. Tausend Jobs stehen dort nämlich auf dem Spiel. Was den anderen Autohersteller betrifft, geht es vor allem um ein Werk in Baden-Württemberg, aber auch um eins in Rheinland-Pfalz und im Saarland.