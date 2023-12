Elisabeth Grupp: So denkt sie über die provokanten Aussagen ihres Mannes

Von: Sina Alonso Garcia

Wolfgang Grupp, der exzentrische Chef von Trigema, ist bekannt für seine provokanten Aussagen zu Themen wie Betriebsräten, Homeoffice und Frauenquote. Doch nicht alle in seiner Familie teilen seine erzkonservativen Ansichten.

Burladingen – Trotz der Anerkennung für sein unternehmerisches Denken stoßen Wolfgang Grupps fragwürdiges Frauenbild, seine Sicht auf Menschen mit Problemen sowie Aussagen über Betriebsräte oder Homeoffice immer wieder auf Kritik. Interessanterweise kommt ein Teil dieser Kritik aus seiner eigenen Familie. Was genau Elisabeth Grupp über die Ansichten ihres Mannes denkt, erfahren Sie in diesem Artikel von BW24.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Immer an seiner Seite: Seine Frau Elisabeth Grupp. Die gebürtige Österreicherin ist zwar nicht so omnipräsent in den Medien wie ihr Gatte, zieht aber im Hintergrund viele Fäden bei Trigema. Seit fast 30 Jahren leitet sie die 42 sogenannten Testgeschäfte in Deutschland.

Die Redakteurin Sina Alonso Garcia hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.